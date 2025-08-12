El director de Paseos Públicos de la Intendencia de San José, brindó detalles al respecto

En entrevista con San José Ahora, Denis Hornos, líder de la agrupación «Otra Mirada» y director de Paseos Públicos de la Intendencia de San José, conversó acerca de diferentes temas que conciernen a la mencionada dirección.

En referencia a la impronta con la que encabezará lo relacionado a Paseos Públicos, mencionó que es «su deseo» tener un departamento mucho más «bonito«, particularmente «más cerca del vecino«, con el objetivo de ver «cómo creamos los espacios actuales y los nuevos«.

Uno de sus principales cometidos, afirmó que será «embellecer la ciudad con muchos florales, con lugares temáticos, con inclusión, con comisiones, y con algunas sorpresas que van a venir al Parque Rodó«.

Consultado acerca de las «sorpresas» que anuncia para el parque, destacó que de momento «no puede adelantar nada», pero reflexionó en que no necesariamente tienen que ser dependientes de grandes inversiones económicas: «A veces con ideas, podes invertir económicamente pero mucho menos de lo que nosotros pensamos. Van a haber intervenciones específicas, que le van a dar un toque más de armonía, de objetivos a diferentes puntos del Parque Rodó, donde va a tener temáticas específicas, y será un gran paseo no solamente de fin de semana, sino de toda la semana«.