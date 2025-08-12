Ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio, recorrieron la zona a instancias de un vecino

En la tarde del pasado lunes 11, diferentes ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio, asistieron a recorrer diferentes partes del Río San José. Según confirmaron a San José Ahora, se realizó a convocatoria de «un vecino» de la zona, para explicarle a los legisladores las problemáticas que se viven en el territorio, cuando el río crece y se producen inundaciones.

En la conversación que mantuvieron las partes, se mencionó el hecho de generar instancias con los partidos políticos, para llegar a tener contacto con el Gobierno nacional. En ese marco, también se habló de la posibilidad de generar una política de estado para continuar interviniendo y buscando soluciones a la problemática de las inundaciones en San José de Mayo.