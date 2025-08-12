El evento reunirá a familias, estudiantes, docentes y exalumnos en el colegio.

En el marco de su 147º aniversario, el Colegio Nuestra Señora del Huerto de San José invita a familias, exestudiantes, estudiantes y docentes a participar de un “RE! encuentro huertano”, una jornada de reencuentro y camaradería que tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto a las 18:30 horas en las instalaciones del centro educativo.

La propuesta incluirá la tradicional chocolatada del colegio, un momento para compartir recuerdos, anécdotas y fortalecer vínculos entre quienes han formado parte de la institución a lo largo de los años.

El valor de la entrada es de $150 e incluye la participación en sorteos de diferentes premios.

Desde la organización destacaron que este evento busca celebrar la historia y la comunidad educativa que ha acompañado al Colegio Nuestra Señora del Huerto durante casi siglo y medio.