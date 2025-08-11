Desde la Intendencia asegura que la fiscalización y los controles, son permanentes

En la tarde de este domingo 10, un usuario de Facebook que se encontraba en las inmediaciones del Parqué Rodó de San José de Mayo, compartió un video donde se ven a diferentes sujetos realizando las popularmente conocidas como «wheelie«. Las maniobras fueron realizadas en la zona que no está habilitada para tránsito vehicular, pero sí para aquellos que deseen realizar actividades aeróbicas.

El usuario escribió: «La zona para caminatas son invadidas por ruidosas motos, sus jóvenes conductores hacen picadas a toda velocidad y conducen parando su moto en una rueda. Esa zona excluyó a los vehículos motorizados porque fue escenario de un accidente fatal. ¿Dónde está la IMSJ que no cumple con sus funciones de contralor para hacer cumplir las reglas de tránsito?«.

San José Ahora dialogó con Mónica Castro, directora de Tránsito de la Intendencia de San José, quien en referencia al hecho, expresó que «siempre» y «todos» los fines de semana se encuentra personal de Tránsito, fiscalizando y controlando el Parque Rodó, así como el resto de la ciudad.

Resaltó que «se han tomado diferentes medidas, que por sí solas, los resultados no se evidencian a simple vista, pero sí en la sumatoria. Hemos venido disminuyendo la cantidad de vehículos en esta situación«.

Por otra parte, en referencia a quienes realizan estas prácticas en motos, mencionó que «se trata de personas que son infractores contumaces» y que por lo general «son los mismos» que a lo largo de diferentes operativos «se terminan identificando y aplicando las sanciones correspondientes«.

Finalmente, resaltó que se está trabajando en «buscar medidas que permitan cerrar de forma más eficiente el circuito aeróbico, y que solamente se pueda ingresar caminando, o a lo sumo con alguna bicicleta«.