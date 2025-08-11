El lunes 18 de agosto comenzarán las inscripciones.
El lunes 18 de agosto se abre el período de inscripciones para el programa “Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación” (ex Oportunidad Laboral) para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Según informó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto a través de www.gub.uy/uruguay-impulsa. La selección de participantes se realizará mediante un sorteo unificado, contando con 5.500 cupos a nivel nacional.
La convocatoria está dirigida a personas entre 18 y 65 años, que no perciban prestación salarial pública ni privada y que no estén inscriptas en subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.
Los interesados con dificultades para acceder al formulario online podrán consultar, a partir del lunes 18, en el edificio central de la Intendencia de San José, las oficinas administrativas y los municipios.
Las personas beneficiarias percibirán un salario mensual de $19.728 y el programa tendrá una extensión de cuatro meses (entre setiembre y diciembre de 2025).
Las jornadas serán de seis horas diarias de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de 0 a 3 años. Cada semana se desarrollarán cuatro jornadas de trabajo (tareas asignadas por los gobiernos departamentales) y una de capacitación (cursos que potencian habilidades y facilitan la inserción laboral), informó la Intendencia de San José.