El menor, de 2 años, falleció tras complicaciones derivadas del accidente ocurrido en julio.



El niño de 2 años que se accidentó el pasado 19 de julio en el juego Gusanito Manzana del Parque Rodó murió en la mañana de este lunes, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Policía de Canelones.

El menor fue hallado inconsciente en su casa de Colinas de Solymar, Canelones, pese a que había sido dado de alta a fines de julio. Tras el accidente, había sufrido traumatismo de cráneo y permaneció internado casi dos semanas en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI) en La Blanqueada, Montevideo. Su padre, de 67 años, también resultó herido y fue internado en el mismo centro de salud.

La atracción, ubicada en la zona infantil del Parque Rodó, permanece clausurada. La Intendencia de Montevideo informó que continuará fuera de funcionamiento hasta que la investigación judicial determine las responsabilidades.

Un video difundido el 22 de julio mostró que el niño viajaba sentado en la falda de su padre, una práctica prohibida. La grabación, hecha por otro usuario del juego, se sumó como prueba a la investigación que dirige la fiscal Graciela Peraza, junto con imágenes de tres cámaras de seguridad aportadas por la empresa propietaria del juego.

La madre del menor adelantó que presentará una demanda y denunció las “condiciones precarias” de la atracción.