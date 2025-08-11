La jornada a beneficio reunió a vecinos, amigos y artistas en apoyo al joven futbolista de San José de Mayo, quien sufrió un accidente de tránsito.



La movida solidaria en apoyo a Bruno Núñez realizada el sábado 9 de agosto en la sede del club Los Truenos logró recaudar $45.225, según informó la organización.

Bruno, un joven de 22 años de San José de Mayo, sufrió un grave accidente en moto en la intersección de calles Oribe y Ciganda, que le provocó fracturas en dos vértebras y lesiones en un pulmón. El hecho movilizó rápidamente a familiares, amigos y vecinos, quienes impulsaron diversas acciones para colaborar en su recuperación.

El evento contó con actuaciones en vivo, servicio de cantina y un bono colaboración con premios. La respuesta de la comunidad fue masiva, reflejando el cariño y apoyo hacia el futbolista.

Desde la organización agradecieron “a todos los que fueron parte de esta movida solidaria” y remarcaron que los fondos recaudados serán destinados a cubrir tratamientos médicos y otras necesidades del joven.