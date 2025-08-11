Ocurrió el pasado sábado en Ciudad del Plata

Según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte del lunes 11 de agosto, una persona denunció que, en horas de la noche del pasado sábado, fue víctima de una rapiña mediante amenaza con arma blanca en el barrio Santa Mónica de Ciudad del Plata.

La víctima relató que tres personas la forzaron a entregar su bicicleta. Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.), que patrullaba la zona, localizó a dos hombres que circulaban en una moto coincidente con la descripción aportada.

Los efectivos procedieron a la detención de los sospechosos y comprobaron que la bicicleta estaba en la vivienda de uno de ellos. Según su testimonio, se la quitaron a la víctima “por haberle faltado el respeto”.

La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso el cese de la detención de ambos y su emplazamiento para comparecer en esa sede.