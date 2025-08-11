El suceso ocurrió el sábado y aún no se ha radicado denuncia al respecto

En horas de la tarde del pasado sábado, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió una comunicación por disparos de arma de fuego en jurisdicción de Comisaría 2da. de San José de Mayo, indicando que había un hombre herido en un brazo.

De acuerdo al parte oficial de Jefatura de Policía de San José, personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) acudió al lugar y entrevistó a los moradores, dos hermanos que relataron que escucharon detonaciones que impactaron contra la pared de su vivienda.

Uno de ellos informó que en el momento también estaba un compañero, quien se retiró tras el hecho, desconociéndose si resultó lesionado.

Policía Científica realizó relevamiento y ubicó e incautó tres vainas y un proyectil. La Fiscalía Letrada de 2º Turno dispuso continuar con la investigación a cargo del Área de Investigaciones de Zona I.

Hasta el momento, no fue radicada denuncia por el episodio.