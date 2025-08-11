La consigna es «El pueblo primero. Más trabajo y salario, mejor Uruguay».

El Pit Cnt pidió que Uruguay tenga «una mejor redistribución» de la riqueza y aseguró que la consigna del paro general que se llevará a cabo este martes establece el marco de lo que será su lucha en esta etapa. Así lo indicó su secretario general, José Lorenzo López, en una conferencia de prensa.

Bajo la consigna ‘El pueblo primero. Más trabajo y salario, mejor Uruguay’, el Pit Cnt convocó al primer paro de todos los trabajadores durante el gobierno de Yamandú Orsi. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también se había convocado a un paro, pero en ese caso era solo de mujeres.

López explicó que la central sindical pretende «una mejor redistribución del ingreso y de la riqueza» e indicó que para lograr eso buscó colocar en debate cuestiones que «están marcando la agenda pública», como la propuesta para erradicar la pobreza infantil.

Para ello, el Pit Cnt planteó la posibilidad de imponer un tributo al 1 % más rico de la sociedad. No obstante, el presidente Yamandú Orsi reiteró que no piensa poner ese impuesto.

«No encontramos la necesidad de generar más impuestos. Hay temas que sí están sobre la mesa, como el impuesto mínimo global», enfatizó.

Este lunes, López también recordó que la central sindical busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

El paro de cuatro horas de este martes se llevará a cabo desde las 9:00 y los trabajadores se movilizarán desde las 10:00 frente a la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. / Fuente: Efe