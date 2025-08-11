El Legislativo Departamental cuenta con 12 comisiones, 8 las presidirá el PN y 4 el FA

Tras la asunción de la nueva Legislatura de la Junta Departamental de San José, no sólo se vislumbran cambios en quienes ocupan las bancas, sino que también se dan movimientos en las comisiones de la Junta.

A continuación, el listado de las mismas, con el partido político al que le corresponderá la presidencia y los diferentes integrantes:

Presupuesto y Asuntos Financieros

Presidirá el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Claudio Parodi, Federico De Groote, Mónica Viera, Miguel Suárez, Sebastián Ferrero, Carolina Hornes y José Hodel por el PN. En tanto, Germán González, Roberto Cabral, Roberto Placeres y Estela Álvarez, lo harán por el FA. La misma sesionará los 2° y 4° miércoles de cada mes, a la hora 19.

Obras y Servicios Públicos

La presidirá el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Gonzalo Geribón, Federico De Groote, Alberto Casas, Pedro Bidegain, Sebastián Ferrero y Antonella Hornos por el PN. Fabio Reyes, Emiliano Mesa, Estela Álvarez, Roberto Cabral y Daniel Blanco, lo harán por el FA. Sesionando los 1° y 3° miércoles de cada mes, a la hora 19.

Legislación y Asuntos Laborales

Será presidida por el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Aparicio Camy, Federico De Groote, Mónica Viera, Fernanda Castro y Carolina Hornes, lo harán representando al PN, mientras que Rubén Villafán, Germán González, Daniel Blanco y Roberto Placeres serán los representantes de la oposición. Los mismos sesionarán los 1° y 3° martes de cada mes, desde las 19 horas.

Higiene Salud y Medio Ambiente

Será presidida por el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Claudio Parodi, Federico De Groote, Carlos Hornos, Hugo Campiño, Fernanda Castro, Carolina Hornes, y Pedro Bidegain por el PN. Por el FA, la integrarán Estela Álvarez, Fabio Reyes, Humberto Greno y Emiliano Mesa. Se aguarda confirmación de día y horario en que sesionará.

Asuntos Internos y Relaciones Públicas

Será presidida por el Frente Amplio, y se compondrá de la siguiente manera: Miguel Suárez, Hugo Campiño y Antonella Hornos, representarán al PN, mientras que Daniel Blanco y Germán González harán lo propio por el FA. La presente sesionará los 1° y 3° miércoles de cada mes, a la hora 18.30.

Turismo y Deporte

Será presidida por el Frente Amplio, y se compondrá de la siguiente manera: Claudio Parodi, Carlos Hornos, Hugo Campiño, Fernando Choca y Pedro Bidegain, representarán al PN, mientras que por el FA lo harán: Fabio Reyes, Daniel Blanco, Estela Álvarez y Rocío Chiruchi. La presente sesionará los 2° y 4° jueves de cada mes, a la hora 19.30.

Educación, Cultura y Nomenclatura

Será presidida por el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Aparicio Camy, Carlos Hornos, Miguel Suárez y Carolina Hornes, lo harán por el PN. Patricia López, Rocío Chiruchi y Rafael Martínez, representarán al FA. La comisión sesionará los 2° y 4° martes de cada mes, a la hora 19.

Desarrollo y Agro

Será presidida por el Frente Amplio, y se compondrá de la siguiente manera: Gonzalo Geribón, Juan Ángel Menéndez, Mario Guerra, Pedro Bidegain y José Hodel, representarán al PN, mientras que por el FA, lo harán: Rubén Villafán, Germán González, Yermén Peraza y Humberto Greno. Sesionarán los 1° y 3° jueves de cada mes, desde la hora 20.15.

Derechos Humanos, Género y Desarrollo Social

Será presidida por el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Alberto Casas, Juan Ángel Menéndez, Fernanda Castro, Carolina Hornes y Antonella Hornos, lo harán por el PN, mientras que Rubén Villafán, Yermén Peraza, Humberto Greno y Rocío Chiruchi, por el FA. La misma sesionará los 1° y 3° jueves de cada mes, desde la hora 19.

Descentralización, Tercer Nivel de Gobierno y Área Metropolitana

Será presidida por el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Mónica Viera, Fernando Choca, José Hodel y Sebastián Ferrero por el PN, y Rafael Martínez, Patricia López y Rocío Chiruchi por el FA. Sesionará los 2° y 4° lunes de cada mes, desde las 19.30 horas.

Ordenamiento Territorial y División de Tierras

Será presidida por el Partido Nacional, y se compondrá de la siguiente manera: Aparicio Camy, Juan Ángel Menéndez, Alberto Casas y Mario Guerra por el PN. En representación del FA, estarán: Germán González, Daniel Blanco y Yermén Peraza. Esta comisión sesionará los 2° y 4° lunes de cada mes, desde las 19.30 horas.

Seguridad Vial, Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana

Será presidida por el Frente Amplio, y se compondrá de la siguiente manera: Gonzalo Geribón, Fernanda Castro y José Hodel por el PN, mientras que por el FA lo harán: Fabio Reyes y Emiliano Mesa. Sesionando los 1° y 3° martes de cada mes, desde la hora 19.

Legisladores con mayor integración en comisiones (más de 4):