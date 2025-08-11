El programa Uruguay Impulsa Trabajo y Capacitación tendrá en esta edición 5.500 cupos, y está dirigido a personas sin ingresos ni prestaciones de entre 18 y 65 años.

Los Jornales Solidarios ahora se llaman Uruguay impulsa y con el nuevo nombre “cambian las características y el objetivo del programa”, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, ante el lanzamiento.

«Jornales Solidarios nació en el marco de la pandemia, como un intento de generar empleo protegido en circunstancias laborales muy complejas que era la pandemia. En este caso, lo que estamos haciendo es retomar esa experiencia, que implique la articulación del Poder Ejecutivo con gobiernos departamentales, pero le incorporamos un componente de formación«, dijo Arim.

Ahora, el programa también implica capacitación y cambia a nivel de funcionamiento: de 15 jornales al mes, pasan a 30, con jornadas de seis horas —y 4 horas para madres con hijos de 0 a 3 años—. Dura cuatro meses. Un día de la semana será para la formación tanto de habilidades blandas como el trabajo en equipo y elaboración de currículo, así como formación técnica en construcción en seco o logística, indicó Arim. La capacitación estará a cargo del Inefop.

«Le vamos a dar un seguimiento a esta población. No solamente le damos la oportunidad a acceder a jornales a población desocupada, que tiene dificultad para conseguir empleo, sino que además, a lo largo del 2026, Inefop va a intentar vincularlos a otro tipo de etapas de formación para el mercado laboral«, señaló.

Sobre la asignación de tareas, sigue siendo potestad de los gobiernos departamentales.

Son unos 5.500 cupos en todo el país, que se distribuyen entre los diferentes departamentos. Comienzan en setiembre del 2025 y las inscripciones estarán abiertas desde la semana del 18 de agosto de forma centralizada en internet (www.gub.uy/uruguay-impulsa), luego de lo que se hará un sorteo.

Está dirigido para «personas de 18 a 65 años que no reciban actualmente ningún salario —público o privado—, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión».

«Los participantes recibirán una prestación mensual de $ 19.728 (3 BPC), que no tiene naturaleza salarial, y será entregada por los gobiernos departamentales en los primeros diez días de cada mes tras su actividad en el programa», señala el sitio oficial.