Conocé los requisitos para postularse.

El Ministerio de Salud Pública publicó en las últimas horas una oferta laboral, vinculada a la elaboración de los Planes Departamentales de Salud Mental. Las postulaciones serán recibidas hasta el viernes 22 de agosto a las 23:59, publicó Montevideo Portal.

«Se convoca a profesionales para desempeñar el rol de coordinadores/as técnicos/as departamentales del proceso de planificación”, indica la comunicación, que ofrece 18 plazas, una por departamento. Río Negro es el único lugar del país en el que no hay vacante.

Según se informó, “se conformará una lista de orden de prelación por cada uno de los departamentos con los candidatos que hayan superado todas las etapas del proceso de selección”. De todas maneras, aclara que el cupo puede quedar desierto “en caso de que ningún candidato cumpla con los requisitos establecidos”, y que se convoque a una persona de otro departamento.

En cuanto a la remuneración, se encuentra entre los $ 400.000 y $ 600.000 más IVA anuales, dependiendo de cada lugar, y se deberá contar con una disponibilidad semanal de 20 horas, aproximadamente:

Lavalleja: $ 400.000 + IVA

Treinta y Tres: $ 400.000 + IVA

Flores: $ 400.000 + IVA

Durazno: $ 450.000 + IVA

Tacuarembó: $ 450.000 + IVA

Artigas: $ 450.000 + IVA

Cerro Largo: $ 450.000 + IVA

Salto: $ 500.000 + IVA

Paysandú: $ 500.000 + IVA

Rivera: $ 500.000 + IVA

Soriano: $ 500.000 + IVA

Florida: $ 500.000 + IVA

Colonia: $ 550.000 + IVA

Maldonado: $ 550.000 + IVA

Rocha: $ 550.000 + IVA

San José: $ 550.000 + IVA

Montevideo: $ 600.000 + IVA

Canelones: $ 600.000 + IVA

El modo de remuneración será a través de “productos”, y se deberá facturar en cada ocasión. El contrato es a término, y tendrá una duración de hasta 12 meses:

– Cronograma inicial: 20%, hasta 2 meses máximo de iniciado el contrato.

– Diagnóstico: 30%, hasta 5 meses máximo de iniciado el contrato.

– Plan Departamental: 40%, hasta 10 meses máximo de iniciado el contrato.

– Informe final: 10%, hasta 12 meses máximo de iniciado el contrato.

Entre las principales tareas, el futuro empleado deberá “coordinar el diseño y ejecución de las etapas de diagnóstico, planificación, implementación y monitoreo del plan departamental; participar de forma activa en las actividades convocadas por la DDS, fomentando el trabajo en equipo con los actores del MSP que se impliquen en el proceso de elaboración del plan departamental de salud mental; recibir capacitación específica de Salud Mental de OPS, facilitar la articulación entre actores del sistema de salud (ASSE, IAMPP, MSP), gobiernos locales y sociedad civil; realizar el diagnóstico situacional (relevamiento de datos, mapa de actores, análisis de recursos)”.

Además, se deberá “organizar y facilitar talleres participativos interinstitucionales y reuniones técnicas; redactar y consolidar el documento base del Plan Departamental de Salud Mental; elaborar informes periódicos de avance y un informe final del proceso; coordinar la instalación y funcionamiento del grupo de trabajo interinstitucional departamental; proponer e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación del plan; elaborar una guía de recursos locales, y coordinar todas sus acciones y avances con el director departamental de salud de su departamento”.

Los requisitos para postularse son tres. Por un lado, tener título universitario en sociología, psicología, trabajo social, medicina, enfermería y formación docente. Por otro lado, contar con experiencia comprobada en coordinación/participación de proyectos sociales o sanitarios, preferentemente en el ámbito público o comunitario. Por último, ser residente del departamento al que se postula.

Las postulaciones deberán realizarse a través del siguiente mail: [email protected]. Por más información, se puede visitar la web del CND.