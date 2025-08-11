Destacan que en el departamento, hay liceos con «baños que no funcionan correctamente» y «techos que se llueven»

En diálogo con San José Ahora, Martha Porley, presidenta de la Asociación de Profesores de San José (APSJ), explicó los motivos del paro nacional en la educación, por 24 horas para este martes 12 de agosto. El mismo, se comprende en el marco del paro general parcial que llevará adelante el PIT-CNT, desde las 9 de la mañana, a la hora 13.



«La idea es obtener mayor presupuesto para una verdadera transformación, el 6+1 que se viene reclamando desde hace varios gobiernos, debido a que es la manera de sacar adelante lo que es la educación pública» afirmó Porley. Por otra parte, mencionó que desde la APSJ y la FENAPES se pretende finalizar «este período bastante tétrico de sanciones a los compañeros«.

Sobre el nivel de escucha del Gobierno nacional respecto a sus reivindicaciones, destacó de manera positiva, que «la disposición es otra«. En tanto, reafirmó que: «La «transformación educativa» ha traído un deterioro importantísimo de lo que son los aprendizajes, en esto de priorizar las habilidades o competencias, dejando de lado los contenidos y el abandono presupuestal en cuanto a la inversión en infraestructura«.

Llevado a nivel departamental, Porley resaltó que la «gran mayoría» de los liceos de San José, mantienen un «deterioro importante»: «Hablamos de deterioro a todo nivel: baños que no funcionan correctamente, techos que se llueven, son pequeños detalles, lógicos de un deterioro, de cuando pasan años, y no hay una inversión real en lo que tiene que ver con infraestructura«.

Destacó que en el caso del Liceo N°1 de San José de Mayo, se busca generar «una ampliación del mismo«. A la par, se está planteando la creación de un nuevo liceo que pueda instalarse en Ciudad del Plata, principalmente por la población que habita allí. Significando en caso de concretarse, reducir la sobrepoblación del Liceo 1.

Los sindicatos locales, no marcharán en San José, sino que lo harán en Montevideo donde se nucleará la convocatoria, que está prevista para realizarse en la explanada de la Udelar, saliendo a la hora 10 hacia Plaza Libertad, donde se hará un acto central. En el mismo, se leerá la proclama del PIT-CNT.