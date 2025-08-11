El efectivo, de 24 años, seguirá bajo investigación de Fiscalía por el doble homicidio ocurrido en Toledo.



El policía que mató a dos hinchas de Nacional el sábado, luego del clásico contra Peñarol, fue liberado este lunes por disposición de Fiscalía. El efectivo, de 24 años, continuará bajo investigación por el caso.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado en Toledo, Canelones, cuando el agente celebraba el triunfo carbonero junto a amigos en una vivienda. Según la versión policial, tras colocar una bandera de Peñarol en el frente de la casa, hinchas de Nacional intentaron retirarla, lo que derivó en una discusión que escaló hasta que el funcionario extrajo su arma de reglamento y efectuó los disparos fatales.

En su declaración, el policía afirmó que vio a uno de los hombres sacar un arma y que incluso los fallecidos habrían disparado contra la fachada de la vivienda. Sin embargo, los efectivos que trabajaron en el lugar indicaron que no se encontraron impactos de bala.

La Fiscalía resolvió su liberación provisoria, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del doble homicidio.