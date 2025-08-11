El expresidente solicitó viajar los días 15 y 16 de agosto por motivos personales, aún bajo lo dispuesto por el artículo 172 de la Constitución.



El expresidente de la República Luis Lacalle Pou envió a la Asamblea General una nueva solicitud de autorización para salir del país los días viernes 15 y sábado 16 de agosto, en esta oportunidad por “motivos personales”, según informó El País.

De acuerdo con el artículo 172 de la Constitución, los expresidentes deben contar con aval parlamentario para viajar al exterior durante los seis meses posteriores a dejar el cargo. En el caso de Lacalle, esta exigencia se mantiene hasta el 31 de agosto.

La solicitud constituye su decimoprimera salida al exterior desde el 1° de marzo, distribuida en seis notas enviadas al Parlamento, que incluyen viajes entre el 2 y el 10 de marzo, 18 al 31 de marzo, 8 y 9 de abril, 5 y 6 de mayo, 19 al 26 de mayo, 28 de mayo al 6 de junio, 9 de junio, 16 al 25 de junio, 11 al 20 de julio, 23 de julio al 5 de agosto y ahora del 15 al 16 de agosto.

Su última actividad pública fue el aniversario del sector Espacio 40, donde recibió un reconocimiento a su liderazgo y una plaqueta. Durante el evento, se escucharon pedidos como “Volvé, Luis”, a lo que el exmandatario respondió: “Me acabo de ir” y, posteriormente, “Lo bueno y breve, dos veces bueno. Gracias por ayer, gracias por hoy. Siempre en mi corazón. Muchas gracias”.