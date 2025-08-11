El ex edil Damián Romero Bové, se expresó a través de redes sociales

Damián Romero Bové, dirigente del Frente Amplio en San José, y ex edil de la Junta Departamental (2020-2025), denunció días atrás en su perfil de Facebook, que durante el primer período de gestión de la intendenta Ana Bentaberri, las compensaciones salariales “sin justificación fundada” aumentaron más de un 70% entre 2020 y 2024.

Según indicó, en 2023 la Junta Departamental rechazó una propuesta para transparentar estos pagos, aunque posteriormente las compensaciones fueron motivo de críticas dentro del propio Partido Nacional.

Romero Bové también señaló que la Intendencia de San José no respondió a una resolución del Consejo Directivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que la exhortaba a entregar datos sobre la retribución de los funcionarios públicos, información que —afirmó— “debe estar disponible”.

“Ocultar información y asignar millones de pesos sin justificativo es una acción que deteriora al sistema democrático”, expresó el dirigente, recordando que la transparencia fue uno de los ejes centrales de la última campaña electoral.

De cara a la elaboración del próximo presupuesto departamental, Romero Bové advirtió que quedará por verse si la transparencia “queda en discursos o se hace efectiva con acciones concretas”. Finalmente, señaló que «la situación empeoró«.