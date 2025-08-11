La propuesta se enmarca en el taller “Leer el Mundo” y estará abierta a todo público

San José de Mayo – La Biblioteca Departamental de San José será escenario este miércoles 13 de agosto, a las 18:30 horas, de un nuevo espacio cultural: el ciclo “Encuentros con Creadores”, que se desarrolla en el marco del taller de lectura “Leer el Mundo”, coordinado por el Prof. Mag. Pedro Peña.

El primer invitado será Fernando Esteche, reconocido murguista y letrista, ganador del primer premio en el Carnaval de Montevideo con la Murga Contramano. Además, es profesor de literatura, ha incursionado en la radiofonía y mantiene vínculos con diversas expresiones artísticas.

Desde 2018, el taller “Leer el Mundo” fomenta la lectura de obras clásicas universales, uruguayas e hispanoamericanas, con encuentros virtuales semanales y, periódicamente, reuniones presenciales en la biblioteca. La iniciativa reúne a unos 40 participantes, con un promedio de 25 asistentes por sesión, provenientes no solo de San José sino también de Montevideo y otros departamentos.

El encuentro con Esteche será abierto a toda la comunidad y la entrada será libre, brindando la oportunidad de dialogar con un creador de múltiples facetas y amplia trayectoria en el ámbito cultural.

Será el Miércoles 13 de agosto a las 18:30 horas en la Biblioteca Departamental de San José (Treinta y Tres 739)

con entrada libre