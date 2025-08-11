La conmemoración se realizó sobre el mediodía del pasado domingo

Este domingo 10 de agosto, los nacionalistas celebraron los 189 años de fundación del Partido Nacional. Con actos en todo el país, San José tuvo el propio en la Plaza Independencia de la capital maragata.

El acto se llevó adelante con diferentes oradores: Andrés Pintaluba, dirigente nacionalista y actual secretario de la Junta Departamental de San José; Enzo Elizalde, edil (s) por la Lista 33; Federico De Groote, edil por la Lista 41; y Manuel Larrea, vinculado al sector de «Alianza País».

Con referencias al pasado, presente y futuro, se explicó la «importancia» que tiene el Partido Nacional en el Uruguay, destacando la longevidad del mismo, pero en particular en San José, debido a las diferentes décadas consecutivas en las que ha gobernado el departamento.

En relación con lo anterior, De Groote, afirmó: «Es una herramienta, la más grande que tiene el país, el departamento, para transformar la calidad de vida de las personas, para darle oportunidades a los que tal vez vienen detrás. Es esa herramienta que ha contribuido al desarrolló del departamento«.