El alcalde del Municipio destacó el «orgullo» que representa el festival para los vecinos de la quinta sección

En la Cabaña Paullier, el pasado sábado 9 desde la tarde, los vecinos de la quinta sección tuvieron variada oferta cultural para presenciar. Con la participación de diferentes grupos de danza, coros, músicos y el renovado espectáculo de “El Timbó” 2025–2026.

En ese marco el alcalde Ignacio Mesa y los diferntes concejales del Municipio (Damián Galarza, Tamara Chacón, Belén Alfonso y Paula Luzardo) participaron de esta convocatoria organizada por el Grupo de Danzas El Timbó.

En referencia a este grupo, el acalde se expresó: «La verdad que es emocionante, se nos llena el pecho de orgullo de compartir con todos ustedes. Ver tanta gente linda, tantos vecinos, que año a año nos acompañan en este evento. Las felicitaciones y a seguir adelante. Nuestro Concejo va a estar apoyándolos como siempre así que darle la tranquilidad de que vamos a acompañarlos. Son un ícono de cultura en Ecilda Paullier«. Al finalizar su oratoria, se homenajeó en nombre del Municipio al grupo de danzas «El Timbó».