El encuentro ofrecerá orientación en entrevistas, herramientas de búsqueda y conexión con oportunidades laborales y formativas.



El Centro Público de Empleo (CePE) realizará una jornada de asesoramiento laboral en Ecilda Paullier el próximo martes 12 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas, en el Espacio Cultural (Zorrilla de San Martín 1292, esquina Pbro. Pedro Degiovanangelo).

La actividad incluirá orientación sobre cómo abordar una entrevista laboral, acompañamiento en la elaboración de herramientas de búsqueda de empleo y conexión con oportunidades laborales y formativas. Está dirigida a todas las personas interesadas en mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Por más información, los interesados pueden comunicarse al 4342 9000 interno 1501, al 092 944 762, o vía correo electrónico a [email protected].