Fue junto a otras autoridades departamentales analizaron transporte, infraestructura y la cuenca del Río San José

En el marco de las recorridas previas al próximo presupuesto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, mantuvo el viernes una reunión de trabajo en San José con la intendente Ana María Bentaberri, la presidenta de la Junta Departamental, el prosecretario de la Intendencia, legisladores y su equipo técnico.

El diputado frenteamplista por el departamento, Nicolás Mesa, señaló a San José Ahora que el encuentro se enmarcó en las visitas que la jerarca realiza “por todos los departamentos antes del próximo presupuesto, recorriendo obras del ministerio y coordinando con los gobiernos departamentales las principales necesidades y prioridades”.

Según Mesa, en San José se abordaron temas prioritarios: el diseño del sistema de transporte del área metropolitana —especialmente en Ciudad del Plata—, transporte y comunicación, mantenimiento de la infraestructura vial, planteos de vecinos y la situación del Río San José. Sobre este último, indicó que se trabajó en “cómo coordinar entre organismos para atender no solo las inundaciones, sino también el abastecimiento de agua potable y todo lo vinculado a su cuenca, que en parte es cuenca del Río Santa Lucía”.

Consultado por la posible construcción de una rambla en la costa del Río San José, en San José de Mayo, Mesa aseguró que “ese punto específico está sobre la mesa sí, como otras acciones que hay que tomar sobre el río. Cada acción requiere estudios específicos y sobre todo planificación a futuro más allá de los gobiernos. No solo por el tema grave de las inundaciones sino también (e insistimos con esto) que es donde está la única toma de agua para abastecer a toda la ciudad”.

El legislador calificó la instancia como “una reunión de trabajo muy productiva” y remarcó: “Es clave la coordinación entre el gobierno nacional y departamental”.