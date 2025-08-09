Los autores fueron detenidos.

El parte policial difundido por la Jefatura de Policía de San José este sábado 9 de agosto indica: En la noche de la pasada jornada, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió un aviso por una rapiña en proceso en un comercio de la zona de Parque Postel, Ciudad del Plata.

De inmediato, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) concurrieron al lugar y entrevistaron a las víctimas, una pareja propietaria del local, quienes relataron que tres individuos, aparentemente menores de edad, mediante amenazas con un arma de fuego, les sustrajeron la recaudación del día para luego darse a la fuga a pie.

Con la descripción aportada, el personal policial logró ubicar e identificar a un joven con características similares, quien admitió haber participado en el hecho, estableciéndose su vinculación con otros dos menores.

En el marco de las actuaciones se incautaron dos armas de fuego: un revólver y una escopeta. Los tres adolescentes fueron detenidos y se encuentran alojados en dependencias del I.N.A.U., a disposición de la Fiscalía Letrada de Libertad.