Los despidos en la empresa Claldy, la situación en Coleme y el cierre de la planta de Lactalis en Cardona son un ataque al sindicalismo, afirmó un dirigente.

El dirigente del gremio de trabajadores de Lactalis Pablo González, confirmó que con la medida de cerrar la planta de Cardona, unas 100 familias quedan sin empleo en esa ciudad de Soriano, informó Radio Monte Carlo.



González rechazó los argumentos esgrimidos por la empresa para cerrar la planta de quesos, y aseveró que quieren crear una situación de conflictividad, ante el advenimiento de los consejos de salarios.



Cierran las plantas y las reabren cuando quieren con la gente que ellos quieren y con salarios sumergidos, indicó el dirigente del sector lácteo.

Pablo González sostuvo que lo que pasó en Claldy fue un atropello y que echaron a los trabajadores por Whatsapp. Desde el ámbito sindical se entiende que faltó más presencia del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.