Lo hizo tras la colocación este sábado de la placa que recuerda a Roberto Mangeney.

En ese marco el director de Cultura de la Intendencia de San José, Jorge Gutiérrez Pérez escribió en sus redes sociales cómo fue el proceso de recuperación del espacio y sugirió nuevas acciones para potenciarlo:

“ESTELA A LOS FORJADORES DE NUESTRA CULTURA

Esta mañana se descubrió la placa que incorpora a Roberto Mangeney a la estela «A los forjadores de nuestra cultura», ubicada en la plaza Zorrilla.

Ese rincón fue inaugurado en 1988, y con el correr de los años se fueron sumando nombres.

Desde principios de este nuevo siglo, empezaron a desaparecer placas, seguramente por el valor comercial del bronce.

Luego de realizar un trabajo de investigación riguroso, a través de los medios de prensa y del archivo fotográfico de José Luis Álvarez y de particulares, logramos identificar todas las placas faltantes con sus respectivos textos originales.

En el mes de marzo la Agrupación de Amigos del Patrimonio de San José organizó la reinauguración de la estela, donde se repuso la totalidad de las placas en un material sin valor de comercialización, incluyendo un código QR que describe a cada homenajeado.

Hasta ahí llegó ese trabajo.

Al mismo tiempo, Marcelo Ferrer descubrió a través de actas de la Junta Departamental, que en 2008 se había aprobado el homenaje a Roberto Mangeney, pero que nunca se había materializado.

A partir de ese hallazgo, hoy se saldó aquella deuda.

Ahora es tiempo de apuntar a una reglamentación interna de la Junta para la incorporación de nombres de forjadores de nuestra cultura, y de la ampliación de la estela diseñada por el Arq. Fernando Magnou, que -por ser San José cuna de grandes talentos -, ya quedó chica.

Podríamos nombrar a muchos que merecen estar ahí, como el caso de César Cortinas, Ernesto Pinto, Nelson Romero, «Chiche» y Carlitos Tagliabúe, y tantos otros. Pero para no transformar esta publicación en un remate, la dejamos por acá”.