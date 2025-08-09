Las irregularidades ocurrieron con la modalidad previa al actual sistema digital.

Desde la oficina local del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmaron que durante el período en que estuvo vigente la modalidad anterior de descuento para la compra de garrafas subsidiadas se registraron denuncias por mal uso del beneficio en el departamento de San José, algo que también sucedió en otras zonas del país.

Según explicaron fuentes oficiales, el descuento en la recarga de garrafas estaba destinado a personas en situación de vulnerabilidad que cobran la asignación del plan de equidad, tarjeta Uruguay Social —que incluye a personas trans, personas con enfermedades crónicas y con menores a cargo—, asistencia a la vejez y la asignación de BPS contributiva en el primer escalón.

El sistema anterior, que estuvo vigente hasta diciembre 2024, permitía que los beneficiarios accedieran al descuento presentando únicamente su cédula y diciendo el número para la compra, sin necesidad de verificar la identidad con otros métodos. Esta modalidad facilitó que ciertos comerciantes retuvieran números de cédulas de beneficiarios y realizaran compras fraudulentas simulando que el subsidio había sido utilizado, revendiendo las garrafas a precio completo sin el descuento correspondiente.

Cuando las personas afectadas acudían a reclamar, se constataba a través del sistema integral de información del área social (SIIIAS) que la recarga ya había sido utilizada en otras localidades, algunas tan lejanas como Maldonado y o Rocha, lo que evidenciaba la irregularidad.

Ante estas denuncias, las autoridades locales indicaron que se remitían las denuncias a la Policía y se iniciaban reclamos formales ante MIDES.

Para evitar estas maniobras fraudulentas, el sistema de compra de garrafas subsidiadas fue modificado y actualmente funciona con una aplicación denominada “Tu App”, a través de la cual los beneficiarios deben estar registrados y validar la compra con su celular asociado. De esta forma, el comercio recibe un código que confirma la transacción, impidiendo la realización de compras sin la presencia física del beneficiario.

En San José, desde la implementación del nuevo sistema no se han registrado denuncias de estafas relacionadas con el subsidio, según confirmaron las fuentes del MIDES. No obstante, reconocieron que durante el año pasado y el anterior, con el sistema antiguo, sí hubo reportes de irregularidades.

Esta información coincide con recientes condenas dictadas a dos empresarios implicados en una estafa millonaria que afectó el subsidio de recarga de garrafas a nivel nacional, en la que se apropiaron ilegalmente de casi un millón de dólares en beneficio propio, según informó la Fiscalía Departamental de Bella Unión.