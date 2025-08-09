El delito de abigeato registró un aumento y preocupa al ministro del Interior, Carlos Negro.

La Policía de San José informó este sábado que “una persona solicitó presencia policial al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) informando sobre un abigeato en Chamizo.

Arribó al lugar personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.), entrevistándose a la víctima quien informó que un peón de su establecimiento tras realizar recorridas constató que le habrían matado una vaca preñada, raza Aberdeen-Angus, de 2 años y medio de edad de 450 Kilos apox., habiendo sido faenada completamente.

Se realizó patrullaje de la zona no constatándose daños en los alambrados del establecimiento. Avalúa la perdida en unos 1.500 dólares americanos”.

Abigeato, el delito que preocupa al ministro del Interior, Carlos Negro

Si bien lo considera como una “leve” alza del abigeato en el país, el secretario de Estado no ocultó su inquietud ante el hecho.

Negro sostuvo que próximamente se reunirá con productores que denuncian un incremento del delito, y que están en vías de solucionar el recambio vehicular que pudo generar una reducción del patrullaje