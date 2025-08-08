La vicepresidenta dijo que están haciendo «un uso político muy menor» al criticar el monto estimado de la celebración por el centenario del Palacio Legislativo.

La vicepresidenta Carolina Cosse respondió las críticas del Partido Nacional en relación a los festejos previstos por los 100 años del Palacio Legislativo, que finalmente fueron suspendidos, informó Telenoche.

Cosse consideró que se hizo “un uso político muy menor” de un trabajo que, afirmó, “estaban haciendo funcionarios con la mejor intención”.

Además aportó que “la oposición no es toda la misma”, que “hay tonos diferentes”, y arremetió contra el Partido Nacional: “Tiene graves problemas internos, lo lamento mucho pero en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos”.

La vicepresidenta agregó que “frente a la situación de una interna que no resuelven, la mejor defensa es un buen ataque, entonces optan por criticar al gobierno”.

Cosse consideró además que “la novela que se ha armado”, no es respetuosa con la historia del Palacio Legislativo y de Uruguay. “Creo que el pueblo uruguayo no se lo merece”, sentenció.