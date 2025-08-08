Dos intendencias uruguayas lideran una iniciativa pionera para frenar la contaminación hídrica, combinando reciclaje, educación ambiental y tecnología

En Uruguay, solo en San José y Montevideo han implementado proyectos específicos para evitar que residuos sólidos terminen en los cursos de agua. La medida busca frenar el impacto ambiental y paisajístico de la basura que llega por escurrimiento pluvial o disposición informal.

En San José de Mayo, la iniciativa se concretó con la instalación de una biobarda artesanal construida con botellas recicladas, elaborada por los propios niños en la escuela. La propuesta no solo retiene los residuos, sino que promueve la concientización ambiental desde edades tempranas.

Esta idea nació en Montevideo, en colaboración con la Facultad de Ingeniería, donde se logró retirar 1.500 kilos de basura de los cauces. La Intendencia de San José también firmó un contrato con el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) para fortalecer las acciones de control.

En la capital, los cursos de agua y sistemas de drenaje urbano han sido utilizados históricamente como sitios de disposición final de residuos sólidos, agravados por el arrastre de basura durante las lluvias. Aunque el volumen de desechos en estos lugares es bajo en comparación con la totalidad de residuos generados, su impacto sobre los ecosistemas y el riesgo de inundaciones es considerable.

El problema se ve potenciado por la coexistencia del sistema formal de recolección —que deposita en el relleno sanitario de Felipe Cardoso— y el sistema informal, donde clasificadores recolectan, venden y disponen irregularmente el material sin valor en predios públicos y privados.

Estas experiencias en Montevideo y San José se perfilan como ejemplos de cómo la innovación, la educación y la acción conjunta pueden mitigar los efectos de la contaminación hídrica.