El encuentro de danzas folclóricas infantiles será el viernes 22 de agosto con entrada libre, y contará con la participación de escuelas y grupos de varios puntos del departamento.



El Teatro Macció será el escenario del Encuentro de Danzas Folclóricas Infantiles “Semillas del Folclore 2025”, que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 20:00 horas. La entrada será libre hasta colmar la capacidad de la sala.

Participarán la Escuela 100, Herencia Gaucha División Niños, Nuevos Vientos Infantil, El Retoño, Baharú, Sin Fronteras, Grupo Tradicionalista Rafael Perazza y la Escuela Departamental de Danza Folclórica División Niños.