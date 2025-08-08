Un adolescente fue sentenciado a más de dos años de medidas socioeducativas por el suministro continuado de estupefacientes prohibidos.

La Jefatura de Policía de San José informó que, tras las actuaciones judiciales correspondientes, un adolescente fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en San José de Mayo.

Según el comunicado oficial, el caso se originó a partir de procedimientos previos en los que se había incautado droga. Los indagados fueron conducidos a Sede de Fiscalía para audiencia y realización de prueba de campo de la sustancia incautada.

Finalizadas estas instancias, se dispuso el cese de detención para el mayor de edad, mientras que el menor fue derivado a la Sede de Primera Instancia de Primer Turno para audiencia de formalización.

La sentencia establece que el adolescente deberá cumplir un año y tres meses de internación en INISA, seguido de nueve meses de orientación y apoyo bajo supervisión de INAU, como parte de una medida socioeducativa privativa de libertad.