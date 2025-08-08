Lo hacen mediante una llamada por un supuesto depósito fraudulento.

«Préstame atención. El dinero lo tengo retenido, estamos tomando el comunicado de Montevideo casa central. ¿Querés tomar nota de quién te está asesorando así te quedas más tranquila? Porque veo que tenés un poquito de desconfianza». Así persuaden los delincuentes a los clientes del Banco República (BROU), luego de llamarlos por un supuesto depósito fraudulento que les ingresó a la cuenta desde el exterior.

Si bien el falso funcionario del BROU tiene una tonalidad extranjera, la llamada se realizó por WhatsApp desde un número de Antel y en la foto de perfil figura el logo de la entidad bancaria, según se observa en los videos que recorren las redes sociales.

Ante la negativa de la mujer de acceder a su aplicación móvil para chequear el supuesto movimiento fraudulento y luego de que le reitere que irá presencialmente a la sede bancaria, el delincuente redobla la apuesta: «Te paso a notificar, el dinero lo tengo retenido yo aquí en Sistemas. Si te haces presente en una sucursal no te van a poder brindar solución ya que esto es un reclamo. Hay moneda extranjera de por medio y ya no pasa a ser asunto de la sucursal de tu departamento, sino que pasa a ser asunto del área de Acreditaciones y Reclamos».

Luego de varios minutos y al percatarse que su víctima no estaba dispuesta a realizar el movimiento bancario como pretendía el estafador, el falso asesor del BROU optó por aconsejarla en materia de seguridad bancaria, recurriendo a las alertas que se brindan de forma oficial, pero insistiendo en que ingrese en su aplicación móvil.

«Ningún asesor legal te va a pedir que menciones contraseña, claves bancarias y mucho menos el usuario, ya que no tenemos acceso a esta información», le dice. «¿Qué tendría que hacer?», pregunta ella, y el estafador responde: «Operar en tu cuenta».

La llamada finaliza con falsas amenazas de suspensión de la cuenta bancaria por hasta 45 días y la posibilidad de la intervención de la Justicia ante este caso.

«No estoy para convencerte ni mucho menos insistirte. Voy a elevar el encarpetado y se va a pasar a inhabilitar tu cuenta. Son 45 días hábiles. Se va a abrir una causa para investigar este movimiento fraudulento. Te van a citar en tribunales con un abogado», lanza el delincuente. La mujer no cayó en la trampa: «Sí, bárbaro, perfecto».

ESCUCHÁ EL AUDIO