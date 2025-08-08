El Centro Público de Empleo visitará distintas localidades durante agosto para ofrecer atención personalizada y conexión con oportunidades laborales y formativas.

La Intendencia de San José confirmó el calendario de recorridas del Centro Público de Empleo (CePE) para el mes de agosto, con paradas en varias localidades del departamento.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 11 – De 09:00 a 15:00 – Municipio de Libertad (25 de Agosto esq. San José)

Martes 12 – De 10:00 a 15:00 – Espacio Cultural de Ecilda Paullier (Zorrilla de San Martín 1292, esq. Pbro. Pedro Degiovanangelo)

Miércoles 13 – De 10:00 a 15:00 – Oficina de la Juventud de San José de Mayo (Ex estación de AFE – Viera y Benavídez Nº 651)

Lunes 18 – De 09:00 a 12:00 – Oficina administrativa de Puntas de Valdez (Ruta 1 vieja km 61)

Lunes 18 – De 13:00 a 15:00 – Oficina administrativa de Rafael Perazza (Ruta 1 vieja km 72)

Miércoles 20 – De 10:00 a 15:00 – Oficina de la Juventud de San José de Mayo (Ex estación de AFE – Viera y Benavídez Nº 651)

Miércoles 27 – De 10:00 a 15:00 – Oficina de la Juventud de San José de Mayo (Ex estación de AFE – Viera y Benavídez Nº 651)

El CePE funciona a través de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Intendencia de San José, ofreciendo un espacio de atención personalizada que incluye asesoramiento para entrevistas laborales, apoyo en la elaboración de herramientas de búsqueda de empleo y conexión con oportunidades laborales y formativas.

Quienes deseen más información pueden comunicarse al 4342 9000 interno 1501, al 092 944 762, por correo electrónico a [email protected], o concurrir a la oficina de Asamblea 676, San José de Mayo, de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas.