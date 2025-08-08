Un hombre fue detenido tras ser sorprendido llevando adoquines robados.

En la madrugada de este jueves, una mujer alertó al Centro de Comando Unificado Departamental sobre la presencia de un hombre que sustraía adoquines de una cancha de fútbol, luego de provocar daños en el tejido perimetral del lugar.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial de San José concurrió al sitio, donde avistó a un hombre transportando los objetos denunciados. El individuo fue detenido en las inmediaciones y trasladado a la Comisaría 2ª.

La Fiscalía Letrada de San José dispuso el relevamiento por parte de Policía Científica, las actuaciones correspondientes y que el detenido permanezca bajo custodia mientras se continúa con la investigación.