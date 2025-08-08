Se dispuso la condena de Brahian Nicolás Da Costa Bauza a 4 años de prisión efectiva.

La Jefatura de Policía de San José informó que un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por un delito de rapiña especialmente agravada, cometido el pasado 27 de julio en un comercio de San José de Mayo.

Ese día, próximo a las 12:13 horas, el autor ingresó al local y, bajo amenaza con un arma blanca, sustrajo la recaudación del día. Los propietarios no resultaron lesionados.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) intervino en el lugar, mientras que efectivos del Área de Investigaciones de Zona I, en conjunto con la Brigada Antidrogas (BDA) y el Grupo de Reserva Táctica (GRT), identificaron al sospechoso en el marco de otro procedimiento. Tras un allanamiento en la ciudad de San José de Mayo, se concretó su detención.

En audiencia en el Juzgado de 1er Turno, se dispuso la condena de Brahian Nicolás Da Costa Bauza a 4 años de prisión efectiva.