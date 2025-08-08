La Justicia falló a favor del periodista denunciado; Hontou podrá apelar en 15 días

A casi cinco años y medio del inicio de la pandemia, la diseñadora de modas Carmela Hontou volvió a ser noticia. Este jueves, la Justicia falló en contra de la empresaria, quien había presentado en marzo de 2024 una denuncia por “daños y perjuicios” contra un periodista y un medio de comunicación.

En su denuncia, Hontou sostuvo que la publicación en cuestión contenía información falsa y que “no solo se observa la intención de dañar al sujeto pasivo de la noticia, sino también la intención de engañar a la comunidad, que necesita estar debidamente informada”. Añadió que “la notoria indiferencia por la verdad también tiene consecuencias no queridas en un sistema democrático”.

La empresaria afirmó que el artículo implicaba una “real malicia” por parte del periodista Fernández, al que acusó de buscar un “verdadero linchamiento público”. Entre otros datos, el informe cuestionado mencionaba que Hontou había trabajado desde los 14 años en una boutique de vestimenta femenina.

Sin embargo, el fallo judicial determinó que no existió responsabilidad por parte del periodista ni del medio, y resolvió desestimar la denuncia. Hontou tendrá 15 días a partir de este viernes para apelar la decisión.

Fuente: Montevideo Portal