Fue sancionado con ocho meses de medida socioeducativa en régimen de libertad asistida.
Un adolescente de 13 años fue condenado por la tenencia y porte de un arma de fuego dentro de un vehículo, según informó la Jefatura de Policía de San José en su comunicado Nº 179/2025.
La resolución, adoptada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 1° Turno, dispuso la formalización del joven como autor penalmente responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como delito de porte y tenencia de arma de fuego.
Se le impuso una pena de ocho meses de medida socioeducativa no privativa de libertad, que será cumplida en régimen de libertad asistida en la O.S.C. Renacer, en convenio con INISA. El programa apunta a su pleno desarrollo e integración familiar, educativa y deportiva.
El arma incautada, junto con cartuchos y una vaina, fue remitida a la S.M.A. para análisis balístico y posterior destrucción.