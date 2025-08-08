Lo hizo en términos hipotéticos. Chocaron dos motos y un taxi.

Este viernes llegó el parte policial referente al siniestro de tránsito que en la tarde del jueves involucró a dos motos y un taxi en calles Vidal y Sarandí de San José de Mayo. Al inicio hubo diferentes versiones sobre el hecho, pero la información oficial de la Policía dice: “Vecino comunicó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) próximo a la hora 14:04 del día del jueves, sobre un siniestro de tránsito entre dos motos y un auto, ocurrido en calles Vidal y Sarandí de San José de Mayo.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), a su arribo constataron que una moto habría colisionado con un taxi. Desde un tercer vehículo que circulaba delante al conductor del taxi según manifestaciones se le habría caído un celular; todos circulaban en el mismo sentido de este a oeste; al frenar uno de los vehículos la moto que circulaba detrás del taxi no pudo evitar colisionar con el mismo.

Arribó al lugar una ambulancia de UCOR, cuyo médico a cargo diagnosticó a la víctima como «politraumatizada leve, alta en el lugar».

En cuanto al conductor del taxi y de la otra moto, resultaron ilesos. A todos los conductores de los vehículos se les realizó examen de espirometría, arrojando resultado negativo. Fue enterada la Fiscalía Letrada de 2do. Turno, la que dispuso actuaciones al respecto”.