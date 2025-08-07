El hecho ocurrió esta tarde, y no tuvo heridos graves

En la tarde de este jueves, un accidente ocurrió entre calle Vidal y Sarandí de San José de Mayo. Dos individuos a bordo de una motocicleta impactaron contra un taxi. Esto ocurrió debido a una distracción del conductor del auto.

Protagonistas del hecho, confirmaron a San José Ahora que el conductor del taxi habría perdido momentáneamente el control de su celular, que se le cayó al suelo del auto. Al intentar recuperarlo, frenó bruscamente, lo cual sorprendió al conductor de la moto, quien no pudo detenerse a tiempo.

El accidente resultó en raspones y golpes leves para los involucrados, sin reportes de heridas graves.