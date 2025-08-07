El volumen de leche diario recibido por Conaprole es de casi 5 millones de litros.

El paro general de 24 horas que resolvió la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) para este jueves 7 por el cierre de Lactalis de su planta industrial en Cardona agrega más preocupación a toda la cadena láctea. Fuentes de Conaprole comentaron a Informe Tardáguila que preocupan las consecuencias que puede dejar un paro de 24 horas en la recolección de leche en momentos donde la cooperativa está recibiendo un volumen muy importante de leche para la época, pisando los 5 millones de litros diarios.

“Seguramente traiga consecuencias grandes. A esto hay que sumarle que ya veníamos con paros por turno de 2 horas, algo que también venía entorpeciendo bastante todo el proceso de logística de la recolección”, recordó el informante.

Además del paro general y movilización para este jueves 7 de agosto, la FTIL anunció la convocatoria a un Plenario Nacional ampliado con asamblea abierta para el lunes 11 de agosto a las 10 horas en la ciudad de Cardona. Asimismo, el gremio informó la suspensión del recibimiento de leche remitida por la empresa Lactalis en todas las plantas del país.

La multinacional francesa aseguró que tomó la decisión tras un “proceso exhaustivo de análisis y evaluación que ha tomado en consideración los volúmenes de leche y suero disponibles”, por lo que solo se quedará con la planta de Juan Lacaze, que recientemente adquirió a Granja Pocha. Según el sindicato, el cierre de la planta de Cardona impacta en un total de 150 familias.