Un hombre fue detenido en la ciudad de Libertad luego de ser sorprendido hurtando fruta de una quinta, según informó la Jefatura de Policía de San José a través del Comunicado Nº 179/2025.

El hecho fue reportado al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) cerca de la hora 17:29 del miércoles 6 de agosto, cuando un ciudadano alertó que una persona en una camioneta estaría sustrayendo fruta de una propiedad privada.

Rápidamente, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) se dirigieron al lugar y lograron interceptar al sospechoso. Al realizar una inspección ocular al vehículo, los agentes encontraron una bolsa con la fruta hurtada.

El individuo fue trasladado a la Comisaría 7ª de Libertad y se dio cuenta a la Fiscalía Letrada de 2º Turno, que dispuso su detención y fijó audiencia para este jueves 7 de agosto.