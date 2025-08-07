La afectación está prevista para este miércoles 7 de agosto entre las 10:00 y las 12:00 horas, según informó la empresa estatal.

OSE informó que el suministro de agua potable se verá interrumpido este miércoles 7 de agosto en la localidad de Juan Soler, departamento de San José, debido a trabajos programados en la red de distribución.

La interrupción está prevista desde las 10:00 hasta las 12:00 horas. Una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas.

Desde el organismo se solicita a los usuarios que, *si persiste alguna afectación o se presenta otro inconveniente tras el restablecimiento del suministro, se comuniquen con el Centro de Atención Telefónica de OSE: 0800 1871 o 1871 desde móviles.

Además, se aclara que en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.