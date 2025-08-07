Una jornada solidaria que se realizará el sábado 9 de agosto.

Bruno Núñez, un joven de 22 años de San José de Mayo, sufrió un grave accidente en moto en la intersección de calles Oribe y Ciganda. Como consecuencia del siniestro, se fracturó dos vértebras y uno de sus pulmones resultó afectado, lo que generó gran preocupación en su entorno.

Bruno es jugador de fútbol y muy querido en su comunidad, lo que ha movilizado rápidamente a familiares, amigos y vecinos, quienes comenzaron a organizar diversas acciones solidarias para apoyarlo en su proceso de recuperación.

Entre esas iniciativas, se destaca una jornada solidaria que se realizará el sábado 9 de agosto, desde las 9:00 horas, en la sede del club Los Truenos, ubicada en Av. 33 y Jaime Zudañez. El evento contará con artistas en vivo, servicio de cantina y un bono colaboración con premios, con el objetivo de recaudar fondos para los tratamientos médicos y necesidades de Bruno.