El alcalde mostró en video la maquinaria y el balastro con el que cuenta el municipio

Este mediodía, el municipio de Ciudad del Plata, informó a través de sus redes sociales el estado actual de la maquinaria municipal y del balastro disponible.

En un video donde aparece Richard Mariani, alcalde del municipio, denuncia el «nulo» balastro que heredó de la anterior gestión encabezada por Marianita Fonseca: «No dejaron nada, nos dijeron que había un depósito en la barraca, que lo iban a retirar para que nosotros tuviéramos balastro, y la verdad que no hay nada«.

Destaca que entiende lo que está pasando en la ciudad, asegurando que la misma «está desastrosa«, pero «sin poner excusas, les queremos mostrar desde adentro, como nunca se mostró el obrador Municipal«. En el video, Mariani procede a dar detalle de la maquinaría, y el estado de la misma.