Taxista señalado en primera instancia corrigió la versión primaria de una de las afectadas. Se aguarda por la información oficial de la Jefatura de Policía de San José.

El siniestro ocurrido este jueves en la intersección de las calles Vidal y Sarandí de San José de Mayo generó versiones encontradas. Mientras que un primer informe señalaba como responsable al conductor de un taxi que se habría distraído con el celular, el propio involucrado salió al cruce y aportó una versión distinta de los hechos.

“Yo iba manejando el taxi, adelante mío iba una moto que frenó de golpe porque se le cayó el celular”, relató el conductor del taxi en diálogo con San José Ahora. Según su versión, ese fue el desencadenante de la secuencia de choques.

“Y como él frenó de golpe, yo tuve que frenar de golpe”, continuó el trabajador del volante, y agregó: “El de adelante iba solo en la moto y la que iba atrás también iba sola”. Sobre la identidad de los involucrados indicó que “adelante iba un gurí y atrás iba una gurisa”.

El testimonio contradice la información inicial brindada por otra de las personas afectadas en el accidente, quien había señalado que fue el taxista quien se distrajo con el celular. En este punto, el conductor fue tajante: “Se le cayó al de adelante, frenó de golpe, yo tuve que frenar el taxi”.

Además, señaló que hubo testigos en la calle: “Iban unos gurises caminando con unas bicicletas y le gritaron ‘se te cayó el celular’, entonces cuando le gritaron, él frenó la moto, clavó los frenos, yo clavé los frenos para no chocarlo”, explicó.

La cadena de frenadas bruscas derivó en el impacto. “Yo no llegué a tocarlo al de adelante, pero la de atrás me chocó a mí”, aseguró el taxista.

El conductor también reclamó que se revisen los registros disponibles: “Hay cámaras. Si ella tiene alguna duda, que pida las cámaras”.

Finalmente, confirmó que fue sometido al test de alcoholemia: “A mí me llevaban a hacer el test de alcoholemia y a la que iba manejando también”.

Desde la Jefatura de Policía aún no se emitió un parte oficial con la información final del caso, aunque se estima que en las próximas horas se conozcan detalles tras el análisis de las cámaras de seguridad.