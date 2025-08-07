Lo realizará desde la hora 11 en el monumento a los Forjadores de la Cultura Maragata

La Junta Departamental de San José, reconocerá este próximo sábado 9 de agosto, al doctor Roberto Mangeney. Reconocimiento en forma de placa que se descubrirá en el monumento a los Forjadores de la Cultura Maragata.

Sitio que a mediados de marzo fue reinaugurado, y que la restauración se llevó adelante mediante la colaboración de la Agrupación de Amigos del Patrimonio de San José (AG.AM.PA.) y en base a una investigación de Jorge Gutiérrez Pérez -hoy director de Cultura de la Intendencia- para la obtención de los datos de 16 placas que habían sido vandalizadas y/o hurtadas desde hace varios años.

Meses atrás, el comunicador Marcelo Ferrer había reclamado que esta placa estuviera en esa reinauguración. En ese momento escribió en sus redes sociales: «También es oportuno aclarar que el caso de Roberto Mangeney puede ser uno más entre otros desconocidos, al menos para mí, que recibieron un homenaje en la Junta Departamental donde se resolvió colocar una placa en la Estela a los Forjadores de la Cultura, pero el hecho jamás se ejecutó. La Junta Departamental se reunió en Sesión Extraordinaria el 3 de noviembre de 2008 para homenajear a Roberto Mageney«.

Sobre esa sesión en donde se homenajeó a Mangeney, Ferrer expresó: «En la sesión hicieron uso de la palabra, Alexis Bonnahón, Elia Bentancur (fallecida), Germán Barrera, Andrés Pintaluba, Alfredo Ciriani y Silvia Cabrera y se aprobó por unanimidad (28 en 28) la siguiente moción presentada por los ediles Alfredo Ciriani, Elia Bentancur y Julio Giménez: “Los ediles abajo firmantes solicitamos que se apruebe la colocación de una placa en homenaje al doctor Roberto Mangeney por su aporte a la cultura maragata. Se coordinará con el Ejecutivo Departamental la colocación de la misma en el Monumento a los Forjadores de la Cultura Maragata«.

Y finalizó diciendo: «Jamás se colocó la placa, han pasado apenas 16 años, tal vez no hayan tenido tiempo, lo extraño es que el tema de la Estela a los Forjadores de la Cultura se ha tratado en innumerables ocasiones en la Junta Departamental, todos pidieron que se repusieran las placas pero nadie hizo nada«.