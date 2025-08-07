El fraude consistía en apropiarse de las garrafas asignadas a beneficiarios del programa oficial.

En el marco de la Operación Farus, la Justicia condenó a dos empresarios por una estafa con garrafas subsidiadas por el Mides, tras una investigación que se originó en Artigas y que luego reveló un entramado delictivo a nivel nacional.

El fraude consistía en apropiarse de las garrafas asignadas a beneficiarios del programa oficial, quienes al presentarse a retirarlas eran informados de que ya habían sido entregadas. Esta situación, reportada inicialmente por usuarios en Artigas, se replicó en al menos 80 denuncias en diferentes puntos del país, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Bella Unión.

Los empresarios, R. M. P. M. y U. I. G. F., fueron condenados mediante juicio abreviado. El primero recibió una pena de 24 meses de prisión, de los cuales cumplirá seis de forma efectiva y el resto en libertad a prueba. El segundo, 20 meses de prisión, con cuatro efectivos y el resto también bajo régimen de libertad vigilada.

Como parte del fallo, se dispuso el decomiso de US$ 10.000, además de una fracción de campo en Canelones y un solar en Montevideo, con un valor total estimado en US$ 215.000.

La maniobra, según estimaciones policiales, generaba a los responsables una ganancia anual cercana al millón de dólares.

En base a información de Montevideo Portal.