El Ministerio de Educación y Cultura lanzó la edición número 20 del Fondo Concursable, que este año amplía los montos de apoyo y redefine categorías para llegar a más creadores y artistas de todo el país.

La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió la 20.ª edición del Fondo Concursable para la Cultura, una herramienta que desde 2006 impulsa las artes y la diversidad cultural en todo el territorio nacional.

En esta edición aniversario, se actualizan los montos de financiamiento para los proyectos postulantes:

Hasta $400.000 para el perfil Profesional .

para el . Hasta $200.000 para el perfil Emergente.

Además, se amplía y redefine la categoría Propuestas editoriales y literarias, con el objetivo de fortalecer al sector de las letras y brindar más oportunidades a autores, editoriales y agentes culturales literarios que trabajan en la promoción de nuevas voces y publicaciones con valor artístico y cultural.

Desde su creación, más de 1.500 proyectos artístico-culturales han sido apoyados en todo el país, consolidando al Fondo Concursable como uno de los pilares del ecosistema cultural uruguayo. La edición 2025 también reafirma el compromiso con la accesibilidad y la inclusión, incentivando propuestas que contemplen estrategias para ampliar el acceso a la cultura.

Los proyectos serán evaluados por comités especializados, que aseguran criterios técnicos y artísticos con total transparencia.

📅 Plazos y postulaciones