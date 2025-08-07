Lo hará desde la hora 11

La Comisión Departamental del Partido Nacional en San José, comunicó este jueves la realización de un acto que celebrará los 189 años de fundación de la mencionada fuerza política.

El mismo se realizará desde la hora 11 en la plaza Independencia de la capital departamental (Av. Gral. Manuel Oribe y Dr. Evaristo Ciganda).

Fundado el 10 de agosto de 1836, es el partido político en actividad más antiguo del Uruguay y de toda América Latina. Se considera junto al Partido Colorado uno de los partidos tradicionales del país. Tras las elecciones de 2024, es el partido que lidera la oposición del país para el período de 2025-2030.