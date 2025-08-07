Conocé el cronograma de funcionamiento del Centro

La Intendencia de San José ha anunciado el calendario de recorridas del Centro Público de Empleo (CePE) para el mes de agosto, facilitando el acceso al empleo a través de múltiples ubicaciones estratégicas.

Detalles Clave:

Lunes 11: De 09:00 a 15:00 horas en el Municipio de Libertad, 25 de Agosto esquina San José.

De 09:00 a 15:00 horas en el Municipio de Libertad, 25 de Agosto esquina San José. Martes 12: De 10:00 a 15:00 horas en el Espacio Cultural de Ecilda Paullier, Zorrilla de San Martín 1292, esquina Pbro. Pedro Degiovanangelo.

De 10:00 a 15:00 horas en el Espacio Cultural de Ecilda Paullier, Zorrilla de San Martín 1292, esquina Pbro. Pedro Degiovanangelo. Miércoles 13: De 10:00 a 15:00 horas en la Oficina de la Juventud de San José de Mayo, Ex estación de AFE – Viera y Benavídez No 651.

De 10:00 a 15:00 horas en la Oficina de la Juventud de San José de Mayo, Ex estación de AFE – Viera y Benavídez No 651. Lunes 18: De 09:00 a 12:00 horas en la Oficina administrativa de Puntas de Valdez, Ruta 1 vieja km 61.

De 09:00 a 12:00 horas en la Oficina administrativa de Puntas de Valdez, Ruta 1 vieja km 61. Lunes 18: De 13:00 a 15:00 horas en la Oficina administrativa de Rafael Perazza, Ruta 1 vieja km 72.

De 13:00 a 15:00 horas en la Oficina administrativa de Rafael Perazza, Ruta 1 vieja km 72. Miércoles 20 y 27: De 10:00 a 15:00 horas en la Oficina de la Juventud de San José de Mayo, Ex estación de AFE – Viera y Benavídez No 651.

El CePE opera bajo un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Intendencia de San José, ofreciendo servicios personalizados que incluyen asesoramiento para entrevistas laborales, herramientas de búsqueda de empleo y conexión con oportunidades formativas y laborales.

Para más información, los interesados pueden contactarse al 4342 9000 interno 1501, 092 944 762, o visitar la oficina en Asamblea 676, San José de Mayo, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.